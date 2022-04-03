نابولي يعزز آماله في المنافسة على اللقب بثلاثية في أتالانتا

عزز نابولي آماله في المنافسة على لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم، عقب فوزه الثمين 3 - 1 على مضيفه أتالانتا، يوم الأحد في المرحلة الحادية والثلاثين للمسابقة.

وأسفرت نتائج باقي مباريات المرحلة عن فوز فيورنتينا على ضيفه إمبولي 1 - صفر، وأودينيزي على ضيفه كالياري 5 - 1.

مادة اعلانية

وارتفع رصيد نابولي، الذي حقق فوزه الثالث على التوالي في المسابقة، إلى 66 نقطة، في المركز الثاني بترتيب المسابقة، بفارق المواجهات المباشرة خلف ميلان (المتصدر)، المتساوي معه في نفس الرصيد قبل لقائه مع ضيفه بولونيا يوم الاثنين.

في المقابل، تجمد رصيد أتالانتا عند 51 نقطة في المركز السابع، لتنال حظوظه في المشاركة ببطولة دوري أبطال أوروبا الموسم القادم ضربة موجعة، في ظل ابتعاده بفارق 8 نقاط خلف يوفنتوس، صاحب المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة للمسابقة القارية العريقة.

وافتتح لورنزو إنسيني التسجيل لنابولي في الدقيقة 13 من ركلة جزاء، فيما أضاف ماتيو بوليتانو الهدف الثاني في الدقيقة 37.

وقلص مارتن دي رون الفارق، بتسجيله هدفا لمصلحة أتالانتا في الدقيقة 58، لكن إليف إلماس، قضى على آمال أتالانتا في التعادل، عقب تسجيله الهدف الثالث لنابولي في الدقيقة 81.