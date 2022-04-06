"فيفا" ينفي رغبته في تمديد زمن مباريات كأس العالم

نفى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوم الأربعاء ما تم تداوله من شائعات عن رغبته في تمديد زمن المباريات خلال مونديال قطر 2022.
وأفاد الاتحاد الدولي للعبة أنه "عقب بعض المقالات والشائعات التي صدرت اليوم (الأربعاء)، يود فيفا أن يوضح أنه لن يكون هناك تغيير في القواعد المتعلقة بمدة مباريات كأس العالم أو أي مسابقة أخرى".
مادة اعلانية
وبحسب هذه الشائعات التي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي وجاءت على ذكرها عدة وسائل إعلام، أراد رئيس الفيفا السويسري جاني إنفانتينو تمديد المباريات عشر دقائق، لرفع مدتها من 90 إلى 100 دقيقة.
ويقام مونديال قطر من 21 نوفمبر حتّى 18 ديسمبر المقبلين.
اقرأ أيضاً
-
لاعب أوكرانيا يطلب تأجيل المواجهات الحاسمة للتأهل لكأس العالمدعا تاراس ستيبانينكو لاعب وسط المنتخب الأوكراني، إلى تأجيل مباراة الفريق في الدور قبل النهائي من الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2022 في قطر، مرة ... رياضة
-
كاريمبو: فرنسا المرشح الأبرز للفوز بكأس العالمصرح كريستيان كاريمبو لاعب المنتخب الفرنسي لكرة القدم السابق أن منتخب بلاده (الديوك)، هو المرشح الأبرز لنيل لقب كأس العالم الذي يقام في وقت لاحق من ... رياضة
-
ساوثغيت: إنجلترا يمكنها الفوز بكأس العالمكشف غاريث ساوثغيت مدرب منتخب إنجلترا أن فريقه يمكنه الفوز بكأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر هذا العام لكن ذلك يتطلب منه أن يقدم أداء "يقترب من ... رياضة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية