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"فيفا" ينفي رغبته في تمديد زمن مباريات كأس العالم

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إنفانتينو
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم

"فيفا" ينفي رغبته في تمديد زمن مباريات كأس العالم

فرانس برس

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نفى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوم الأربعاء ما تم تداوله من شائعات عن رغبته في تمديد زمن المباريات خلال مونديال قطر 2022.

وأفاد الاتحاد الدولي للعبة أنه "عقب بعض المقالات والشائعات التي صدرت اليوم (الأربعاء)، يود فيفا أن يوضح أنه لن يكون هناك تغيير في القواعد المتعلقة بمدة مباريات كأس العالم أو أي مسابقة أخرى".

وبحسب هذه الشائعات التي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي وجاءت على ذكرها عدة وسائل إعلام، أراد رئيس الفيفا السويسري جاني إنفانتينو تمديد المباريات عشر دقائق، لرفع مدتها من 90 إلى 100 دقيقة.

ويقام مونديال قطر من 21 نوفمبر حتّى 18 ديسمبر المقبلين.

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