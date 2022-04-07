أبطال آسيا.. الهلال للدفاع عن لقبه والشباب يعود بعد غياب

تستعد ثلاثة فرق سعودية لبداية مشوارها الآسيوي يوم الجمعة، إذ يواجه الهلال حامل اللقب نظيره الشارقة الإماراتي ويلعب الشباب مع مومباي سيتي الهندي، ويلتقي الفيصلي مع الوحدات الأردني.

ويدخل الهلال مباراة الجمعة منتشياً بتأهله إلى نهائي كأس الملك رغم الصعوبات التي يواجهها في الدوري المحلي بعدما حصد لقبي الموسمين الأخيرين، ويبتعد حالياً بفارق 11 نقطة عن المتصدر، علماً أن لديه مباراتان مؤجلتان.

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وسيفتقد الهلال، حامل اللقب في نسختي 2019 و2021، للاعبه البيروفي الدولي أنديه كاريّو حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة.

ويسير الهلال بشكل مثالي منذ تعاقده مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز، فهو لم يخسر أو يتعادل في أي مباراة، حيث حقق ثمانية انتصارات متتالية منها اثنان في كأس الملك.

ويحل الشارقة على الهلال بذكريات نسخة 2004 عندما ألحق بالفريق السعودي أحد أكبر هزائمه في البطولة بفوزه عليه 5-2 إيابا في دور المجموعات، بعدما كان الذهاب انتهى بالتعادل السلبي في المباراتين الوحيدتين اللتين أقيمتا بينهما.

كما يعوّل الشارقة في مشاركته السابعة بالبطولة ضمن المجموعة الأولى، على خبرة مدربه الروماني كوزمين أولاريو الذي سبق أن قاد الأهلي الإماراتي إلى نهائي نسخة 2015، قبل أن يخسر اللقب أمام غوانغزو إيفرغراند الصيني.

ويلعب الشباب مع مومباي سيتي الهندي على ملعب الأمير فيصل بن فهد ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وعاد الشباب للأجواء الآسيوية للمرة الأولى منذ نسخة 2015، حينما جمعته مجموعته مع نفط طهران الإيراني وباختاكور الأوزبكي والعين الإماراتي، وأنهى دور المجموعات باحتلاله المركز الأخير بـ5 نقاط، من فوز وحيد وتعادلين و3 خسارات.

وقال المدير الفني لأبيض الرياض الروماني سوموديكا: البطولة القارية بطولة صعبة، سوف نواجه أندية على مستوى عالي، ونسعى لتحقيق بداية قوية لتعزيز طموحاتنا بالبطولة، فيما قال قائد الفريق الأرجنتيني إيفر بانيغا: نسعى لتقديم أفضل مستوى بالبطولة، المباراة الأولى تكون هامة ومصيرية، لكننا عازمون على تحقيق الفوز.

ويظهر الفيصلي بالبطولة القارية للمرة الأولى في تاريخه حينما يواجه ضيفه الوحدات الأردني على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

وقال حارس الفريق مصطفى ملائكة في المؤتمر الصحفي الذي أقيم يوم الخميس: البدايات مهمة ونملك لاعبين لديهم خبرة كافية وشغف لخوض هذه التجربة، سنعمل على أن تكون مشاركتنا القارية الأولى مميزة.