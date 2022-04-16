رانغنيك: لست نادمًا على مانشستر يونايتد.. لكنني غير سعيد

أكد الألماني رالف رانغنيك المدرب المؤقت الحالي لمانشستر يونايتد أنه غير نادم على تولي تدريب النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لكنه غير سعيد بما حققه الفريق تحت قيادته حتى الآن.



وفاز يونايتد في ثلاث من أخر 12مباراة خاضها في جميع المنافسات وحاليا يحتل المركز السابع بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز العشرين متخلفا بفارق ست نقاط عن المركز الرابع أخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل قبل سبع جولات من نهاية الموسم الحالي.



وتولى رانغنيك تدريب يونايتد بصفة مؤقتة في نوفمبر الماضي بعد إقالة سلفه النرويجي أولي غونار سولشار وقاد الفريق للفوز تسع مرات في 22 مباراة خاضها تحت قيادته حتى الآن.



وقبل مباراة فريقه في قت لاحق يوم السبت أمام نوريتش سيتي قال رانغنيك للصحفيين: لا. لا أندم على الإطلاق، يمكنني القيام بذلك أكثر من مرة. لا أندم على ذلك مطلقا.



وأضاف رانغنيك: كمدرب دائما أسأل نفسي عما كان من الممكن أن أفعله لتحقيق الأفضل لكني لا أندم على شيء.



وتابع: الكل يدرك إن الوضع غير سهل على مستوى الفريق وعلى مستوى الموقف ككل وإلا لما حضرت إلى هنا وربما ظل أولي في موقعه.



وأردف المدرب الألماني قائلا: أثبتنا خلال الأشهر القليلة الماضية أن بوسعنا رفع مستوى الأداء لكن ليس بنفس المستوى الذي كنت أتمناه. ولهذا السبب أنا غير سعيد تماما بما حققناه حتى الآن.



وسيستمر المدرب المؤقت رانغنيك (63 عاما) على رأس الجهاز الفني ليونايتد حتى نهاية الموسم الحالي ثم يتولى دورا استشاريا في النادي لمدة عامين بعد ذلك.



ويبحث يونايتد عن مدرب دائم لفريقه بينما رشحت وسائل إعلام بريطانية الهولندي إيريك تن هاغ مدرب أياكس أمستردام الحالي لتولي المهمة بعد رانغنيك.



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