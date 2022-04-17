ثنائية الجزائري ديلور تعزز آمال نيس الأوروبية

سجل الدولي الجزائري أندي ديلور هدفين، أحدهما في الوقت القاتل، ليقود نيس للفوز 2-1 على ضيفه لوريان ويعزز آماله في تحقيق أحد المراكز المؤهلة إلى المسابقات الأوروبية، وذلك ضمن منافسات المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الفرنسي لكرة القدم يوم الأحد.

وافتتح ديلور التسجيل في الدقيقة 54 من ركلة جزاء، قبل أن يعادل أرمان لوريانت بهدف جميل للضيوف (61)، إلا أن كلمة الحسم كانت للجزائري برأسية في الدقيقة 88.

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ويتأهل البطل والوصيف مباشرة الى دوري أبطال أوروبا، فيما يخوض الثالث الدور الثالث من تصفيات المسابقة الاوروبية الأم، أما الرابع فيبلغ الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" على أن يخوض الخامس تصفيات المسابقة القارية الثالثة "كونفرنس ليغ".

وعاد نيس أخيرًا الى الانتصارات بعد سلسلة من أربع مباريات من دون فوز في الدوري، رافعًا رصيده الى 54 نقطة في المركز الرابع على بُعد نقطتين من رين الثالث الذي سقط على أرضه الجمعة 2-3 ضد موناكو الخامس المتخلف بنقطة عن نيس، وخمس نقاط من مرسيليا الثاني الذي يلعب لاحقًا مع مضيفه باريس سان جرمان المتصدر.

وتعِد المعركة على المقاعد الاوروبية بأن تكون محتدمة حتى نهاية الموسم، وسيكون ستراسبورغ قادرًا على خطف المركز الرابع من نيس في حال فوزه على مضيفه تروا لاحقًا.