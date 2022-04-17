وست هام يفرط بنقطتين في صراع دوري الأبطال

فرط وست هام يونايتد بنقطتين هامتين جداً في صراع المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وذلك بتعادله على أرضه مع بيرنلي 1-1 الأحد في المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وقبل خمس مراحل على ختام الموسم، يجد النادي اللندني نفسه في المركز السابع برصيد 52 نقطة وبفارق 5 نقاط عن جاره توتنهام صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري الأبطال والذي خسر بدوره السبت أمام ضيفه برايتون صفر-1.

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وأنهى فريق المدرب الاسكتلندي ديفيد مويز الذي يحل في المرحلة المقبلة ضيفاً على جاره تشلسي الثالث قبل أن يستقبل بعدها الجار الآخر أرسنال السادس، الشوط الأول متخلفاً بهدف سجله الهولندي فاوت فيخهورست في الدقيقة 33.

وكادت أن تتعقد الأمور أكثر، إلا أن العاجي ماكسويل كورنيه فوَّت على بيرنلي فرصة إنهاء الشوط الأول متقدماً بهدفين نظيفين بعدما أهدر ركلة جزاء في الثواني الأخيرة (1+45).

وبدا وست هام في طريقه الى الهزيمة الثانية عشرة هذا الموسم لو لم ينقذه التشيكي توماش سوتشيك بهدف التعادل في الدقيقة 74.

ولو نجح وست هام في الوصول مجدداً الى شباك ضيفه القابع في المركز الثامن عشر، لكان على بعد نقطتين من المركز الرابع المؤهل الى دوري الأبطال.

لكن خلافاً لمنافسيه الآخرين على البطاقة الرابعة الأخيرة، يملك وست هام فرصة أخرى للتأهل إلى دوري الأبطال من بوابة الفوز بلقب مسابقة "يوروبا ليغ" التي وصل إلى دورها نصف النهائي بفوزه على ليون الفرنسي خارج ملعبه 3-صفر إياباً بعد التعادل 1-1 ذهاباً.

وسيلتقي في دور الأربعة، المقرر في 28 الحالي ذهاباً على أرضه والخامس من مايو إياباً، مع إينتراخت فرانكفورت الألماني الذي أقصى برشلونة الإسباني بالفوز عليه إياباً 3-2 في "كامب نو" بعد التعادل ذهاباً 1-1.