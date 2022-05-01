أرسنال يخرج بانتصار مهم أمام وست هام ويبقى بالمربع الذهبي

حافظ أرسنال على المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه خارج أرضه 2-1 أمام وست هام يونايتد بفضل ضربة رأس من المدافع البرازيلي غابرييل في استاد لندن يوم الأحد.



وتراجع أرسنال بشكل مؤقت إلى المركز الخامس بعد فوز توتنهام هوتسبير في وقت سابق اليوم، قبل أن يستعيد موقعه المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.



وحقق أرسنال فوزه الثالث على التوالي ليصبح رصيده 63 نقطة من 34 مباراة وبفارق نقطتين عن توتنهام قبل أربع جولات على النهاية.



وابتعد وست هام يونايتد سابع الترتيب عن صراع المربع الذهبي حيث تجمد رصيده عند 52 نقطة ويملك ثلاث مباريات فقط، وسينصب تركيزه على مواجهة أينتراخت فرانكفورت في إياب قبل نهائي الدوري الأوروبي.



وبعد بداية حذرة، استحوذ أرسنال على الكرة بشكل أكبر وتقدم بهدف للمدافع روب هولدينج بضربة رأس بعد ركلة ركنية نفذها بوكايو ساكا في الدقيقة 38.



وأدرك وست هام التعادل قبل الاستراحة بعدما سدد جارود بوين كرة قوية من مدى قريب وهزت شباك الحارس آرون رامسديل.



وسجل المدافع جابرييل هدف الانتصار في قمة متكافئة في لندن.



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