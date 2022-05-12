نانت ونيس يستنكران "السخرية" من الراحل سالا

استنكر ناديا نانت ونيس تعليقات بعض مشجعي نيس التي سخرت من المهاجم الأرجنتيني الراحل إيميليانو سالا خلال فوز فريقهم على ضيفه سانت إيتيين 4-2 في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم يوم الأربعاء.



وقتل سالا الذي أمضى أربعة أعوام في صفوف نانت عن 28 عاما في حادث تحطم طائرة في يناير 2019 بعد تعاقده مع كارديف سيتي الويلزي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز.



وقال نانت الذي هزم نيس في نهائي كأس فرنسا السبت الماضي في بيان: لا يمكن لنادي نانت سوى أن يستنكر وبشدة مثل هذه الأفعال المسيئة لذكرى إيميليانو سالا.



وأضاف البيان: وفي الوقت نفسه يود نادي نانت توجيه الشكر إلى نادي نيس ومدربه كريستوف جوتييه على ما قدموه من دعم وعلى إدانتهم الواضحة لمثل هذه التصريحات.



وقال نيس إن تصرف بعض المشجعين لا يتفق مع قيم النادي وأكد أنه يستنكر هذه التصرفات المسيئة "من جانب قلة من المشجعين".



ويحتل نيس المركز الرابع بين فرق الدوري الفرنسي برصيد 63 نقطة بينما يحتل نانت المركز التاسع قبل آخر جولتين من الموسم.

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