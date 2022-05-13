الأهلي يسعى لاستكمال مهمته أمام وفاق سطيف في الجزائر

سيسعى الأهلي المصري حامل اللقب لاستكمال مهمته أمام وفاق سطيف والتأهل للمباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم عندما يلعب في الجزائر في إياب قبل نهائي يوم السبت.



وقطع الأهلي، بطل آخر نسختين للبطولة القارية وصاحب الرقم القياسي للفوز باللقب عشر مرات، خطوة كبيرة نحو النهائي بفوزه 4-صفر في مباراة الذهاب بالقاهرة يوم السبت الماضي.



وقال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي إن فريقه جاهز للمباراة بعد طوي صفحة مباراة الذهاب والتركيز تماما على التأهل للنهائي للعام الثالث على التوالي.



وأضاف عبد الحفيظ لموقع النادي على الإنترنت يوم الجمعة: نخوض مباراة الغد وكأنها المباراة الأولى، ولن نلتفت للفوز برباعية في الذهاب بالقاهرة لأن كرة القدم فيها دروس كثيرة، وإذا لم نلتزم ونركز يوم السبت ستكون هناك عواقب سيئة.



"نحن في قبل نهائي بطولة كبيرة لذلك يجب التركيز الشديد في كل مباراة من بدايتها حتى نهايتها".



وأوضح: من المهم أن نخوض هذه المباراة بصفوف مكتملة حتى النهاية من خلال عدم تعرض أي من اللاعبين للطرد، وهذا يتطلب من الجميع التركيز بشدة مع الاستعداد البدني والذهني، والابتعاد عن أي توتر طوال المباراة.



وتأتي هذه المباراة وسط أزمة بين الأهلي والاتحاد المصري من جانب والاتحاد الإفريقي (الكاف) من جانب آخر بسبب ملعب المباراة النهائية.



وبدأت الأزمة حين أعلن "الكاف" إقامة النهائي في المغرب، بعد مباراتي ذهاب قبل النهائي، ما أثار غضب الأهلي بداعي الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص والانحياز للوداد.



وطلب الأهلي من الاتحاد المصري تصعيد القضية للاتحاد الدولي (الفيفا).



ورد الاتحاد المصري في بيان بالإعلان عن طلب استضافة النهائي، وهو الأمر الذي رفضه الكاف وأصر على إقامة النهائي في المغرب رغم اقتراب الوداد البيضاوي من التأهل للمباراة النهائية بعد فوزه 3-1 على بترو أتلتيكو الأنغولي في لواندا في مباراة الذهاب.



وتشير التوقعات إلى مواجهة بين الأهلي والوداد في نهائي المسابقة يوم 30 مايو بعد انتصارين كبيرين في ذهاب الدور قبل النهائي.

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