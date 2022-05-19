إيقاف لاعبة توتنهام 9 أشهر بسبب المنشطات

أكد نادي توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري النسائي الممتاز لكرة القدم في إنجلترا يوم الخميس، أن مهاجمته تشيوما أوبوغاغو عوقبت بالإيقاف لمدة تسعة أشهر لمخالفتها لوائح المنشطات.

وقال النادي في بيان إن أوبوغاغو قبل انضمامها إلى توتنهام في 2021 وصف لها طبيبها دواء يحتوي على مادة محظورة رياضيا.

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وأضاف البيان: في نوفمبر 2021 طلبت تشيوما تكرار الوصفة الطبية من طبيب النادي الذي قام بدوره بإبلاغ الجهات ذات الصلة عن استخدام المادة المحظورة رياضيا وهي الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم والوكالة البريطانية لمكافحة المنشطات.

وجاء في البيان أيضا أن "الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يقر بأن تشيوما لم تتناول الدواء من أجل الحصول على تفوق غير قانوني بصورة متعمدة".

وأوقفت أوبوغاغو (29 عاما) بصفة مؤقتة في يناير الماضي ولم تشارك في أي مباراة مع فريقها منذ تعادل توتنهام 1-1 مع وست هام يونايتد في 17 يناير.

ويستمر الإيقاف الحالي للاعبة حتى أكتوبر المقبل، وقالت اللاعبة في بيان: لم يكن للدواء أي تأثير محفز على أدائي.

واحتل توتنهام المركز الخامس بين فرق الدوري النسائي الممتاز في إنجلترا والذي اختتم موسمه في وقت سابق من مايو الجاري.