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الأهلي يطالب اتحاد الكرة المصري بإعادة مباراته مع البنك الأهلي

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الأهلي البنك الأهلي
يحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري برصيد 34 نقطة بعد خوضه 15 مباراة

الأهلي يطالب اتحاد الكرة المصري بإعادة مباراته مع البنك الأهلي

القاهرة - د ب أ

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طلب النادي الأهلي من الاتحاد المصري لكرة القدم، إعادة مباراته مع البنك الأهلي والتي انتهت بالتعادل السلبي يوم الأربعاء ضمن منافسات بطولة الدوري المصري لكرة القدم.

وذكر الأهلي عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، أنه أرسل خطابا للاتحاد المصري يطلب فيه إعادة المباراة مع البنك الأهلي.

وأضاف أنه استند في شكواه إلى أن حكم المباراة وحكم تقنية الفيديو المساعد (فار) خالفا نصوص قانون كرة القدم وبروتوكول (فار).

وتابع أن حكم الفيديو تدخل في أمر لا يختص به أثناء أحداث المباراة ليستجيب له حكم الساحة بالخطأ، ليترتب على ذلك إلغاء هدف صحيح للأهلي وحرمان الفريق من فوز مستحق، حسب بيان النادي.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري برصيد 34 نقطة بعد خوضه 15 مباراة، بفارق خمس نقاط خلف بيراميدز صاحب المركز الثاني والذي خاض 18 مباراة، فيما يتصدر الزمالك ترتيب المسابقة برصيد 41 نقطة بعد خوضه 19 مباراة.

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