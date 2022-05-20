تعليق عرض شراء ميلان

أكد مصدر قريب من الصفقة لرويترز يوم الجمعة، أن مؤسسة "إنفستكورب" التي تعمل في إدارة الأصول ومقرها البحرين علقت عرضها لشراء نادي ميلان المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.
وأشار المصدر إلى وجود خلافات بين الأطراف حول بعض القضايا.
وقالت وسائل إعلام إيطالية يوم الجمعة إن مؤسسة رد بيرد الاستثمارية تقترب من شراء النادي مقابل 1.3 مليار يورو تقريبا.
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