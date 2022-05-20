توخيل: كانتي هو محمد صلاح تشيلسي

أكد توماس توخيل مدرب تشيلسي أن فريقه حقق "معجزة" بالاقتراب كثيرا من ضمان الحصول على المركز الثالث بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم بالنظر لأنه لعب فترات طويلة من الموسم بدون نجمه الفرنسي الدولي نغولو كانتي الذي قال إنه يشبه لاعبين كبارا مثل نيمار وكيليان مبابي ثنائي باريس سان جيرمان.

وشارك كانتي (31 عاما) أساسيا من البداية للمرة 20 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم في تعادل فريقه يوم الخميس 1-1 مع ليستر سيتي وهي نتيجة ضمنت له تقريبا الحصول على المركز الثالث بين فرق البطولة العشرين قبل الجولة الأخيرة من الموسم في مواجهة واتفورد الذي تأكد هبوطه الأحد المقبل.

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وقال توخيل للصحافيين: أعتقد أنه لاعبنا الأساسي الأول على الإطلاق، لكن اللاعبين الأساسيين والأهم يفترض تواجدهم على أرض الملعب بينما هو شارك في 40 في المئة من المباريات فقط ولذا فإن وصولنا للمركز الثالث ربما يكون بمثابة معجزة.

وأضاف المدرب الألماني قوله: هو محمد صلاح فريقنا وهو فيرجيل فان دايك فريقنا وكيفن دي بروين فريقنا ونيمار فريقنا وكيليان مبابي فريقنا.

وأردف توخيل: ببساطة هو هذا اللاعب الذي يحدث الفارق ومشاركته في 40 في المئة فقط من المباريات مشكلة هائلة، هو واحد من أفضل لاعبي خط الوسط على مستوى العالم أجمع.