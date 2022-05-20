روديغر: تشيلسي من دفعني إلى الرحيل

أكد أنطونيو روديغر أنه لا يحمل أي ضغينة لتشيلسي الذي سيتركه في صفقة انتقال مجاني إلى ريال مدريد في نهاية الموسم قائلا إن عدم التوصل إلى اتفاق لتجديد التعاقد مع النادي الإنجليزي دفعه للرحيل.

وقال توماس توخيل مدرب تشيلسي في أبريل إن المدافع روديغر سيغادر النادي عندما ينتهي عقده.

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ومن المقرر أن ينضم الدولي الألماني البالغ عمره 29 عاما إلى ريال مدريد بطل الدوري الإسباني لمدة أربع سنوات.

وتسببت العقوبات التي فرضتها الحكومة البريطانية على الروسي رومان أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي بعد هجوم موسكو على أوكرانيا في منع النادي من التعاقد مع لاعبين جدد أو تجديد العقود الحالية.

وكتب روديغر في بلايرز تريبيون يوم الجمعة: مفاوضات تجديد عقدي بدأت بالفعل تصبح صعبة في الخريف الماضي، عندما لا تسمع أي أخبار من النادي من أغسطس إلى يناير يصبح الوضع معقدا.

وتابع: بعد العرض الأول، توقفت الأمور لفترة طويلة، لا يمكنك الانتظار لأشهر طويلة مع وجود عدم يقين بشأن مستقبلك.

وأردف: من الواضح أنه لم يتوقع أي شخص هذه العقوبات. لكن في النهاية أبدت أندية كبيرة أخرى اهتماما وكان يتعين علي أن أتخذ قرارا. سينتهي الكلام عند هذه النقطة. بصرف النظر عما حدث، ليس لدي أي شيء سيء لأقوله عن هذا النادي.

كان روديغر لاعبا رئيسيا في تشيلسي منذ وصوله إلى ملعب ستامفورد بريدج قادما من روما الإيطالي في 2017 وخاض أكثر من 200 مباراة مع النادي في جميع المسابقات.

وفاز بكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية خلال فترة وجوده في لندن، وأضاف روديغر: سيبقى تشيلسي دائما في قلبي. لندن ستكون دائما موطني. جئت إلى هنا بمفردي والآن أغادرها مع زوجة وطفلين جميلين.

"حصلت على كأس الاتحاد الإنجليزي والدوري الأوروبي ودوري أبطال أوروبا. وبالطبع لدي مئات الذكريات التي ستبقى معي إلى الأبد".