كومان يعيّن شقيقه مساعدًا له

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم أن رونالد كومان الذي سيخلف لويس فان غال في تدريب منتخب "الطواحين" بعد مونديال قطر 2022، قد اختار شقيقه إروين مساعداً له.
وكان إروين كومان البالغ 60 عاماً مساعداً سابقاً لشقيقه في ناديي إيفرتون وساوثهامبتون الإنجليزيين.
وقال كومان بحسب ما نقل عنه البيان: علّمتني السنوات الثلاث والنصف التي أمضاها إروين في إن[لترا أن لديه رؤية جيدة للأشياء، وأننا نعمل أيضاً بطريقة متكاملة.
وخاض اللاعب الدولي السابق إروين كومان 31 مباراة دولية لهولندا كلاعب خط وسط، وشارك في التشكيلة التي فازت ببطولة أمم أوروبا عام 1988، ولعب أيضاً في نهائيات كأس العالم 1990.
انتقل بعدها إلى التدريب، حيث أمضى عامين مع منتخب المجر، واختار كومان في إطار تعييناته أيضاً باتريك لودفويكس مدرباً لحراس المرمى.
وستكون المرة الثانية التي يتولى فيها كومان تدريب منتخب بلاده، علماً أنه ترك منصبه في العام 2020 من أجل تدريب برشلونة الإسباني الذي أقاله في أكتوبر الماضي بسبب سوء النتائج.
-
كومان سيخلف فان غال في تدريب منتخب هولنداأعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم يوم الأربعاء، أن رونالد كومان سيخلف المدرب الحالي للمنتخب الوطني لويس فان غال مطلع عام 2023 بعد نهائيات مونديال قطر، ... رياضة
-
كومان يفتح النار على لابورتا: لماذا رحل ميسي؟هاجم الهولندي رونالد كومان المدير الفني السابق لبرشلونة الإسباني رئيس النادي خوان لابورتا، متعجبًا من رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ومتهمًا إياه ... رياضة