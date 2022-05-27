جلال يضم وجوها جديدة إلى تشكيلة من 44 لاعبا لمنتخب مصر

استدعى إيهاب جلال مدرب منتخب مصر الجديد 44 لاعبا ليكمل أول تشكيلة له يوم الجمعة لخوض معسكر يتضمن مباراتين أمام غينيا وإثيوبيا بتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.



وضمت القائمة وجوها جديدة مثل الحارس محمود جاد بجانب المدافعين محمود مرعي ومصطفى الزناري ولاعبي الوسط خالد الغندور ومحمد متولي (كناريا) وأحمد حمدي المحترف في كندا والمهاجمين أحمد عبد القادر ومصطفى شلبي وأحمد عاطف.



ويبدأ جلال، مدرب الزمالك وبيراميدز ومصر للمقاصة والإسماعيلي السابق، مهمته الجديدة مع مصر عقب إنهاء التعاقد مع المدرب البرتغالي كارلوس كيروش بعد الفشل في التأهل لكأس العالم 2022 بقطر عقب الخسارة بركلات الترجيح أمام السنغال في مواجهة فاصلة.



وقاد كيروش مصر لنهائي كأس الأمم 2022 لكنه خسر من السنغال بركلات الترجيح أيضا.



ويتصدر التشكيلة محمد صلاح نجم ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي الممتاز، كما عاد أحمد حجازي مدافع الاتحاد السعودي بعد إصابة طويلة منذ كأس الأمم مطلع العام.



وأعلن جلال في وقت سابق هذا الشهر عن قائمة من 11 لاعبا محترفا خارج مصر، لكن استبعد منهم الآن أحمد ياسر ريان (ألطاي التركي) وسام مرسي (إبسويتش تاون الإنجليزي) وأحمد حسن "كوكا" (قونية سبور التركي) وكريم حافظ (ملطية سبور التركي).



وتبدأ مصر المعسكر في نهاية الشهر الجاري وتستضيف غينيا في الخامس من يونيو باستاد القاهرة ثم تواجه إثيوبيا في مالاوي بعد أربعة أيام.





وجاءت التشكيلة على النحو التالي:



حراس المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) محمد صبحي (فاركو) محمد أبو جبل (الزمالك) محمود جاد (إنبي).



مدافعون: محمد هاني (الأهلي) عمر كمال عبد الواحد (فيوتشر) عمر جابر (بيراميدز) أحمد حجازي (الاتحاد السعودي) محمود علاء (الزمالك) علي جبر (بيراميدز) محمد عبد المنعم (الأهلي) محمود حمدي "الونش" (الزمالك) محمود مرعي (فيوتشر) مصطفى الزناري (طلائع الجيش) ياسر إبراهيم (الأهلي) أيمن أشرف (الأهلي) أحمد فتوح (الزمالك) محمد حمدي (بيراميدز).



لاعبو الوسط: حمدي فتحي (الأهلي) إمام عاشور (الزمالك) أحمد حمدي (مونتريال الكندي) خالد الغندور (الاتحاد السكندري) حسين الشحات (الأهلي) محمد النني (أرسنال الإنجليزي) نبيل عماد "دونغا" (بيراميدز) مهند لاشين (طلائع الجيش) محمد متولي "كناريا" (سموحة) السولية (الأهلي) محمد مجدي "أفشة" (الأهلي) محمد إبراهيم (سيراميكا كليوباترا).



مهاجمون: أحمد عبد القادر (الأهلي) محمود حسن "تريزيغيه".

(باشاك شهير التركي) محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) مصطفى فتحي (التعاون السعودي) أحمد سيد "زيزو" (الزمالك) إبراهيم عادل (بيراميدز) أحمد رفعت (فيوتشر) رمضان صبحي (بيراميدز) عمر مرموش (شتوتجارت الألماني) مصطفى شلبي (إنبي) أحمد عاطف (فيوتشر) مروان حمدي (سموحة) محمد شريف (الأهلي) مصطفى محمد (غلطة سراي التركي).

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