كروس: بنزيمة ملأ الفراغ الذي تركه رونالدو

أكد لاعب الوسط الألماني توني كروس، أن المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة قد ملأ الفراغ الذي تركه كريستيانو رونالدو في ريال مدريد، وذلك إلى حد الكمال، بعدما نجح بنزيمة في تقديم موسم رائع في 2021-2022 الأمر الذي أوصله إلى ترشيحات الفوز بالكرة الذهبية.

وقبل المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا يوم السبت أمام ليفربول الإنجليزي، سجل بنزيمة 44 هدفا في 45 مباراة في كل البطولات هذا الموسم، بإجمالي أكثر ب12 هدفا عن أفضل موسم له على المستوى التهديفي.

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وبالإضافة إلى الأهداف التي سجلها، فقد كانت له أدوار حاسمة أيضا، حيث سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا، قبل أن يسجل ثلاث مرات على مباراتي الذهاب والإياب أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في الدور قبل النهائي.

ولم يكن بنزيمة رجل مدريد الأول في الهجوم، فيما تحدث النجم الفرنسي في الماضي عن تضحياته من أجل تسجيل رونالدو للأهداف خلال مسيرته في "سانتياغو برنابيو"، وعلى سبيل المثال فقد سجل خمسة أهداف فقط في موسم 2017-2018.

لكن نجم الوسط الألماني توني كروس أبدى إعجابه بالطريقة التي تطور بها النجم الفرنسي.

وقال كروس في تصريحات لقناة "زد دي إف": لم يكن من السهل أن يكون لاعبا أفضل، لقد شاهدته لمدة ثماني مواسم في أدوار مختلفة وليس في أماكن أخرى، لكن في الأماكن التي أدى فيها على أرض الملعب.

وأضاف: كانت هناك بعض الأوقات التي كان عليه فيها أن يحمل الفريق من خلال أهدافه، في الوقت الذي اعتاد فيه النظر يمينا ويسارا.

وتابع: كريستيانو سجل 50 هدفا في الموسم لنا وغاريث بيل كان على الجهة اليسرى في أفضل أعوام مسيرته، والآن لا يتواجد هذا الثنائي معنا.

وقال كروس: هناك من يحاول التهديف ومساعدة الفريق مثل فينسيوس جونيور ورودريغو، وقد ساهما مع الفريق بشكل أكثر من رائع، لكننا لم نتمكن من تغطية 50 هدفا يسجلها كريستيانو في الموسم، حتى جاء كريم وقام بهذا الدور على أكمل وجه.