متى سيتم إصدار القرار في قضية كنو؟.. الضبعان يجيب

كشف المحامي محمد الضبعان ورئيس مركز التحكيم الرياضي بالسعودية سابقاً عن إجراءات التقاضي التي سيلجأ لها الهلال والنصر في قضية توقيع محمد كنو معهما، مشيراً إلى أن مدة 4 أشهر ستكون كافية لإصدار القرار.

وقال الضبعان لبرنامج "في المرمى": يتم تقديم مذكرة من المدعي والمدعى عليه إلى المحكمين ومن ثم يترافع المحامين أمامهما، وخلال هذه الخطوات ينظر المحكمان والمرجح إلى القضية ويناقشونها ويسألون الطرفين في وقت واحد.

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وعن المرجح البريطاني ستيورات ماكينيس أجاب: هو من يقود دفة القضية ويستمع للأطراف مثل المحكمين فدوره مهم للغاية، وسيقوم كل طرف بترجمة المستندات التي لديه إلى اللغة الإنجليزية.



وواصل: مدة 4 أشهر ستكون كافية لإصدار القرار، ويعد ذلك القرار نافذا.