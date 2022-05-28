الزمالك يبتعد في صدارة الدوري المصري بنقاط الإسماعيلي

فاز الزمالك على الإسماعيلي بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الحادية والعشرين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز طلائع الجيش على غزل المحلة 1 - صفر وسموحة على إنبي 1 - صفر.

وسجل هدفي الزمالك أشرف بنشرقي في الدقيقة 41 وعمر السعيد في الدقيقة 63.

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فيما سجل هدف الإسماعيلي باهر المحمدي من ركلة جزاء في الدقيقة 61.

ورفع الزمالك رصيده إلى 44 نقطة في صدارة الترتيب وتوقف رصيد الإسماعيلي عند 18 نقطة في المركز السادس عشر.