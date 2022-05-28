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انطلاق نهائي دوري الأبطال بعد تأخير أكثر من نصف ساعة

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ملعب المباراة

انطلاق نهائي دوري الأبطال بعد تأخير أكثر من نصف ساعة

باريس - رويترز

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انطلق نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بين ليفربول وريال مدريد بعد تأخير لمدة نصف ساعة لأسباب أمنية يوم السبت.

وقال المذيع داخل الملعب قبل ربع ساعة من الموعد المفترض لركلة البداية 2100 بالتوقيت المحلي (1900 بتوقيت غرينتش): يجب تأجيل بداية المباراة لبعض الدقائق لأسباب أمنية.

وأضاف المذيع في وقت لاحق أنه تقرر التأجيل بسبب الوصول المتأخر لبعض المشجعين إلى مدرجات الملعب في باريس.

وقالت الشرطة الفرنسية: حاول بعض المشجعين اقتحام الاستاد. لقد شقوا طريقهم من الحاجز الأول. الرقابة محكمة في استاد فرنسا.

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