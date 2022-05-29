مارسيلو يرحل عن ريال مدريد بعد 15 عاما شهدت تتويجه بـ25 لقبا

أعلن المدافع البرازيلي المخضرم مارسيلو رحيله عن صفوف ريال مدريد الإسباني بعد يوم واحد من التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ14 في تاريخ النادي الملكي.
ولعب الظهير الأيسر مارسيلو (34 عاما) في صفوف ريال مدريد منذ عام 2007، وخاض حوالي 550 مباراة مع الفريق ليحل ثانيا خلف المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة في قائمة اللاعبين الأجانب الأكثر مشاركة مع النادي الملكي.
وأكد مارسيلو الذي جلس على مقاعد البدلاء خلال الفوز على ليفربول الإنجليزي 1 - صفر مساء السبت في نهائي دوري أبطال أوروبا، أنه سيرحل عن الريال عقب انتهاء عقده بنهاية يونيو المقبل.
وقال مارسيلو: كانت آخر مباراة لي مع ريال مدريد.
ويرحل مارسيلو عن الريال بعد أن حصد 25 لقبا، كأكثر اللاعبين فوزا بالألقاب في تاريخ النادي.
وأثيرت تكهنات بشأن إمكانية موافقة مارسيلو على تخفيض راتبه من أجل البقاء في ريال مدريد الموسم المقبل.
وشارك مارسيلو الذي انضم للريال قادما من فلومينينسي، في 18 مباراة هذا الموسم على مستوى كافة المسابقات.
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