ماني يقرر الرحيل عن ليفربول

يتواصل النقاش حول رحل النجم السنغالي الدولي ساديو ماني عن نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم بعد خسارة الفريق لبطولة دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني مساء يوم السبت.

وكتبت صحيفة "غارديان" الإنجليزية اليوم الأحد أن ماني (30 عاما) قرر الرحيل عن الفريق الذي يدربه الألماني يورغن كلوب في الصيف المقبل.

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وكانت تكهنات أثيرت مؤخرا وأشارت إلى احتمال انتقال ماني إلى نادي بايرن ميونخ الألماني.

وكان ليفربول قد خسر بطولة دوري أبطال أوروبا مساء السبت بعد فوز ريال مدريد عليه بهدف نظيف.

يذكر أن عقد ماني مع ليفربول لا يزال مستمرا لمدة عام آخر.

ونصح ستيفن جيرارد أيقونة ليفربول بعدم رحيل ماني عن النادي الإنجليزي، وقال جيرارد مدرب استون فيلا إن المصري الدولي محمد صلاح زميل ماني قال إنه سيبقى في الفريق. وأضاف جيرارد: أعرف أن هناك بعض الضوضاء حول ماني، لكن لماذا يُفْتَرَض أنهما يرغبان (ماني وصلاح) في الرحيل عن الفريق طالما أنهما يعرفان أنهما سيكونان قادرين على المنافسة آخر الموسم؟.