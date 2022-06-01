صلاح ينافس رونالدو ودي بروين على جائزة لاعب العام

جرى اختيار كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد وكيفن دي بروين صانع لعب مانشستر سيتي يوم الأربعاء ضمن ستة مرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في العام التي تقدمها رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في انجلترا.

وكان دي بروين هو آخر من نال الجائزة، بعد أن فاز بها في الموسمين الماضيين، بينما فاز رونالدو بالجائزة مرتين في أول فترة له مع مانشستر يونايتد في عامي 2007 و2008.

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ومن بين المرشحين الآخرين لنيل الجائزة ثلاثي ليفربول المؤلف من فيرجيل فان ديك وساديو ماني ومحمد صلاح، إضافة لهاري كين لاعب توتنهام هوتسبير.

وحصل دي بروين على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021-2022 في مايو الماضي.