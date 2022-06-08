لاعب توتنهام يكشف تفاصيل سرقة منزله: كادت تكلفني حياتي

كشف البرازيلي إيمرسون رويال لاعب توتنهام تفاصيل أحد أسوأ تجاربه على الإطلاق حينما تعرض منزله للسرقة في موطنه، وكاد اللاعب أن يصاب بطلق ناري بعدما اشتبك مع السارق.

وقالت شرطة مدينة أمريكانا في ولاية ساو باولو البرازيلية، إنها تلقت مكالمة في وقت مبكر من صباح يوم الجمعة عن محاولة سرقة تدخل خلالها ضباط شرطة.

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وحدث تبادل لإطلاق النار، وتعرض اللص المشكوك به لإصابة، حيث يتلقى العلاج في المستشفى حاليا وتم ضبط سلاح ناري.

وقال البرازيلي خلال حديثه لـ "sportv": خلال تلك اللحظات، حماني الرب وتحكم بي، لأنني لم أكن أشعر بما يحدث، اقتربت من اللص وأخبرته أن يهدأ وسوف أعطيه كل ما يريد.

وتابع: حينما أعطيته ما أراد، استمريت في الاقتراب منه لأنني لاحظت نظراته الشريرة، لم يكن يريد السرقة فقط، أعطيته ساعتي أيضًا، وفجأة قرر أن يسحب زناد مسدسه ليطلق النار عليّ.

وأضاف: دفعته حينها فاختل توازنه، وجاءت رصاصته في الهواء، أطلق حوالي 15 رصاصة على رجال الشرطة، لكن لحسن الحظ لم يتأذ أحد، أدركت أنها لحظة كادت أن تكلفني حياتي، لكنها علمتني درسًا لن ينسى، أن أبقى هادئًا.