صلاح: أود أن يعترفوا بي كأفضل لاعب في العالم

كشف اللاعب الدولي محمد صلاح، نجم ليفربول وقائد منتخب مصر أن هدفه الحالي هو السعي للاعتراف به وتصنيفه كأفضل لاعبي العالم.

🚨 A retrouver samedi dans @francefootball: l’interview de ⁦@MoSalah⁩ qui raconte ses frustrations et évoque aussi sa préparation, la visualisation, la méditation… Mais aussi: les fistons de Pelé, Jpp ou Battiston + Bini + les scouts agents secrets + Van Basten + Laval pic.twitter.com/0of3IxWbvY — Pascal Ferré (@Pasferre) June 9, 2022

ففي مقابلة مطولة مع مجلة "فرانس فوتبول" تنشر يوم السبت المقبل، تحدث صلاح عن طموحاته وأحلامه، بحسب ما أظهر الغلاف الذي نشره حساب المجلة اليوم الخميس على تويتر.

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كما أعرب هداف الدوري الإنجليزي خلال الموسم الماضي، أنه "يريد أن يتم الاعتراف بي كأفضل لاعب في العالم".

إلى ذلك، تطرق إلى إحباطه من بعض المسائل والأمور، وتحضيراته المقبلة، وغيرها من الملفات.

يشار إلى أن الاتحاد المصري لكرة القدم كان هنأ لاعبه يوم الأربعاء بمناسبة فوزه بجائزة أفضل لاعب في فريقه خلال الموسم المنقضي.

وكان اللاعب الدولي حصل على جائزة أفضل لاعب في ليفربول هذا الموسم، عقب تتويجه أيضا بجائزة أفضل لاعب من اتحاد اللاعبين، وأفضل لاعب بتصويت الصحافيين في إنجلترا.

كما نال أيضاً جائزة هداف الدوري الإنجليزي مناصفة مع الكوري الجنوبي هيونغ مين سون هذا الموسم.