شاكيرا عيّنت محققين للتأكد من خيانة بيكيه

كشفت تقارير صحافية أن الكولومبية شاكيرا المغنية الشهيرة قامت بتعيين وكالة تحرٍّ تضم مجموعة من المحققين للتأكد من خيانة شريكها السابق الإسباني بيكيه قائد فريق برشلونة.
ووفقًا لبرنامج "El gordo y la flaca" فإن مجموعة من المحققين قاموا بتتبع تحركات بيكيه لمدة زمنية، مكتشفين خيانته وعلى الفور قاموا بإبلاغ المغنية الكولومبية.
وأفاد البرنامج أن شاكيرا تمتلك صورًا ودلائل تؤكد خيانة بيكيه، لكنها لن تظهر للنور أبدًا لأنها دفعت الأموال مقابل ذلك احترامًا لخصوصيتها.
وقال الثنائي في بيان مشترك سابقًا: يؤسفنا تأكيد انفصالنا. نطلب احترام الخصوصية لخير أطفالنا الذين هم على رأس أولوياتنا.
وأوضح موقع "EL PERIÓDICO" أن عشيقة بيكيه هي طالبة شقراء تبلغ 20 عامًا وتعمل في مجال تقديم الفعاليات والأنشطة، لكن لم يتم الكشف عن هويتها حتى الآن، فيما أشار موقع "lavanguardia" إلى أن اللاعب غادر منزله وانتقل ليعيش بمفرده منذ أكثر من 3 أشهر، وأن سبب هذه الخطوة ليس ظهور شخص آخر في حياته، أو إدراك شاكيرا بأنه يخونها، بل بسبب تدهور علاقتهما على مر السنين.
والتقى النجمان قبل مونديال جنوب إفريقيا 2010، خلال تصوير شاكيرا الأغنية الرسمية للبطولة، ولهما ميلان (9 أعوام) وساشا (6 أعوام).
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