رابطة الدوري الإنجليزي تعدل قواعد تأجيل المباريات

أكدت رابطة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأربعاء إنه لا يمكن إعادة تحديد مواعيد جديدة لمباريات الدوري بداية من الموسم المقبل إلا إذا كان تأثير عدم وجود لاعب على تشكيلة النادي "استثنائيا بحق" وذلك بعد سلسلة من التأجيلات حدثت خلال الموسم الماضي.



وتم تأجيل 22 مباراة في الموسم الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا وما تبعه من عدم توفر مجموعة من اللاعبين، لتتعرض رابطة الدوري لانتقادات من قبل الأندية بسبب طريقة تعاملها مع الأزمة.



وبموجب القواعد الجديدة، سيستمر تقييم الطلبات على أساس كل حالة على حدة، ولكن لن يتم قبول أي طلب إلا إذا اتخذ النادي المعني جميع التدابير اللازمة لتجنب التأجيل.



وقالت الرابطة في بيان: سيحل هذا محل القواعد السابقة لتأجيل المباريات بسبب كوفيد-19، مما يوفر طريقة ثابتة لتقديم الطلبات.



وتابع: سيتم منح الموافقة (على التأجيل) فقط عندما يكون تأثير غياب اللاعب عن تشكيلة النادي استثنائيا بحق وبعد أن يكون النادي المعني قد اتخذ جميع الخطوات المقبولة والمتاحة لتجنب الوصول لمرحلة ضرورة تقديم الطلب.



في وقت سابق، كان بإمكان الفرق التقدم بطلب لتأجيل المباراة فقط إذا كان لديها ما لا يقل عن أربع حالات إصابة بفيروس كورونا ضمن التشكيلة.



وينطلق الموسم الجديد في 6 أغسطس المقبل.



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