الجزيري يحول تأخر الزمالك إلى فوز على البنك الأهلي

سجل البديل سيف الدين الجزيري هدفين ليقود الزمالك لتحويل تأخره إلى فوز 2-1 على البنك الأهلي والتمسك بصدارة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم يوم الأربعاء.



وعاد الجزيري للمشاركة بعد غياب لعدة أسابيع وأدرك التعادل بتسديدة قوية على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 72 بعد ست دقائق تقريبا من نزوله الملعب ليلغي تقدم البنك الأهلي من ركلة جزاء نفذها عاصم صلاح في الدقيقة 55.



وتابع مهاجم تونس تمريرة البديل الآخر يوسف أسامة نبيه بعد جهد فردي مميز ليسدد في المرمى الخالي قبل أربع دقائق من نهاية المباراة.

ورفع الزمالك، الذي تعادل 2-2 مع غريمه الأهلي في قمة المسابقة يوم الأحد، رصيده إلى 48 نقطة من 22 مباراة بفارق نقطتين عن بيراميدز الذي فاز 3-صفر على الشرقية للدخان اليوم.



ويملك الأهلي، الذي يواجه غزل المحلة في وقت لاحق اليوم، 41 نقطة من 18 مباراة بالمركز الثالث، ويبقى البنك الأهلي في المركز السابع ولديه 30 نقطة.

