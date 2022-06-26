شبح الهبوط يخيم على أهلي جدة أمام الشباب

أصبح بطل 2016 أهلي جدة على حافة الهبوط لدوري الدرجة الأولى إلا إذا فاز على الشباب رابع الترتيب مع انتظار هدايا من الآخرين في اليوم الأخير ضمن منافسات الجولة 30 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.



ولم يفز أهلي جدة على الشباب منذ 2019، إذ خسر 3 مواجهات وتعادلا مرتين، كما سيخوض اللقاء خارج ملعبه، وهو ما يثير مخاوف جماهيره لأنه حقق هذا الموسم انتصارين فقط في 14 مباراة بعيدا عن قواعده.

وتفوّق الشباب في آخر مواجهتين على أخضر الغربية بدوري المحترفين لكن لم يسبق له تحقيق الفوز عليه في 3 مواجهات متتالية بالمسابقة، وبعد فوزه في مواجهة الدور الأول يتطلع الشباب لتحقيق الفوز ذهاباً وإياباً في ذات الموسم على الأهلي للمرة الأولى منذ موسم 2010-11.

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وقال روبرت سيبولدي مدرب الأهلي: لدينا فرصة في النجاة من الناحية الحسابية، وسنسعى للفوز على الشباب وسنقاتل حتى النهاية وأثق في اللاعبين.

ويخيم شبح الهبوط على سبعة فرق في اليوم الأخير، وهي الاتفاق والباطن والرائد والفيصلي والتعاون والطائي بجانب أهلي جدة، وستكون الحسابات معقدة لتحديد اثنين سيلتحقان بالحزم متذيل الترتيب.