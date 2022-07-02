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أسطورة مانشستر يونايتد ساخرًا: صلاح تلاعب بليفربول

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محمد صلاح
عقد صلاح الجديد يمتد لـ 2025 بحسب التقارير

أسطورة مانشستر يونايتد ساخرًا: صلاح تلاعب بليفربول

العربية.نت

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سخر أسطورة مانشستر يونايتد، غاري نيفيل من إعلان ليفربول توقيع الدولي المصري محمد صلاح على عقد طويل الأمد وضع حدًا للشائعات والتكهنات حول مستقبله.

وأعلن ليفربول يوم الجمعة عن تجديد عقد لاعبه، وأشارت التقارير الصحافية إلى أن العقد يمتد لـ 2025 يحصل بموجبه صلاح على 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

ونشر غاري نيفيل تغريدة عبر حسابه على "تويتر" قال فيها: صلاح تلاعب بهم، أليس كذلك؟ مع العديد من الوجوه التعبيرية الضاحكة.

وقال صلاح للموقع الرسمي لليفربول عقب التجديد: أشعر بالسعادة، ومتحمس للفوز بالمزيد من الألقاب مع الفريق، إنه يوم رائع للجميع.

وتابع: الأمر استغرق وقتًا طويلًا لكن كل شيء انتهى الآن وحان الوقت للتركيز على ما هو قادم، مستوى الفريق كان يتصاعد خلال الخمس أو الست سنوات الأخيرة، في الموسم المنقضي كنا قريبين من الفوز بأربعة ألقاب، لكن الحظ لم يحالفنا في النهاية.

وانضم صلاح إلى ليفربول قادًما من روما عام 2017، مسجلًا 44 هدفًا خلال أول مواسمه في إنجلترا بجميع البطولات.

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