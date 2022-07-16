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الزمالك يهزم المحلة بثنائية ويواصل تصدر الدوري المصري

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رفع الزمالك رصيده إلى 57 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة

الزمالك يهزم المحلة بثنائية ويواصل تصدر الدوري المصري

المحلة - د ب أ

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تغلب الزمالك على مضيفه غزل المحلة بهدفين دون رد يوم السبت، ضمن منافسات المرحلة 25 من الدوري المصري لكرة القدم، والتي شهدت فوز الإسماعيلي على فيوتشر بهدفين لهدف.

ورفع الزمالك رصيده إلى 57 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة، بعد خوضه 25 مباراة، بفارق سبع نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني والذي خاض 24 مباراة ويواجه الأهلي صاحب المركز الثالث برصيد 48 نقطة من 22 مباراة، في وقت لاحق من يوم السبت.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد غزل المحلة عند 26 نقطة في المركز الرابع عشر.

وسجل المغربي أشرف بنشرقي الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 69، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 81.

وفي المباراة الثانية التي جمعت بين فيوتشر والإسماعيلي، تقدم الفريق المضيف بهدف سجله محمود مرعي في الدقيقة 63، قبل أن يدرك باهر المحمدي التعادل للإسماعيلي من ضربة جزاء في الدقيقة 78.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل أحمد مدبولي الهدف الثاني للإسماعيلي.

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