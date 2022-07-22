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بن شرقي يودع الزمالك: اللحظة التي كنت أتمنى ألا تأتي

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بن شرقي
المغربي أشرف بن شرقي

بن شرقي يودع الزمالك: اللحظة التي كنت أتمنى ألا تأتي

القاهرة - د ب أ

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أعلن اللاعب المغربي أشرف بن شرقي جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري رحيله عن الفريق عقب حصد لقب كأس مصر مساء الخميس.

وقال بن شرقي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: شُكراً الزمالك، شكرا إدارة الزمالك، شكرا لاعبي الزمالك، شكرا لكل الأطر الفنية والطبية وكل من عملت معهم، شكرا كثيرا جمهور الزمالك.

وأضاف: بدأت الخِطاب من النهاية لأنني أشُك أنني سأصل إلى تلك الفقرة، لقد جاءت اللحظة التي كنت أتمنى عدم مجيئها.

وأوضح: لا أستطيع أن أنكر فضلكم لقد ساندتموني في أوقات الرخاء والشدة، كانت 3 سنوات مليئة بالألقاب والأفراح لم أشعر فيها أبدا أنني غريب أو أجنبي، بل كنت كابن من أبناء الدار الأبرار. لكن هذه سنة الحياة، وداعا لكم جميعا من أصغر إلى أكبر فرد في العائلة الزملكاوية ولنا عودة إن شاء الله في بيتي الثاني.. عاش الزمالك.

ولم يشر اللاعب إلى وجهته القادمة.

وتوج الزمالك بلقب كأس مصر على حساب الأهلي في المباراة التي اقيمت بينهما مساء أمس بعد فوزه 2 - 1.

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