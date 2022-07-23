الأهلي المصري يعلن غياب مهاجمه شهرين

أعلن النادي الأهلي المصري، جاهزية لاعبه الموزمبيقي لويس ميكسيوني لاعب وسط الفريق للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به.

وقال الدكتور أحمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، يوم السبت، إن ميكسيوني بات جاهزا للمشاركة في مباريات الفريق بشكل رسمي، بعدما انتهى من البرنامج التأهيلي الذي خضع له خلال الفترة الماضية وتماثل للشفاء من إصابته الأخيرة في الركبة.

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وشارك لويس ميكيسوني في تدريبات الأهلي الجماعية، وبات لائقًا للمشاركة في المباريات حسب رؤية الجهاز الفني.

وتعرض ميكيسوني للإصابة بقطع في الرباط الداخلي للركبة خلال شهر مايو الماضي، وخاض برنامجًا تأهيليًّا وتعافى من الإصابة وبات لائقًا للمشاركة في المباريات وفقًا لرؤية الجهاز الفني.

وأضاف أبوعبلة أن الجنوب أفريقي بيرسي تاو، شارك في جزء من تدريبات الفريق الجماعية أمس الجمعة، بعدما انتهى من البرنامج التأهيلي الذي خاضه الفترة الماضية للتعافي من إصابته في العضلة الأمامية.

وقال إن المهاجم محمد شريف يبدأ في تنفيذ برنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة بتمزق في العضلة الضامة التي تعرض لها خلال مباراة القمة أمام الزمالك في نهائي كأس مصر يوم الخميس الماضي بستاد القاهرة الدولي، حيث يحتاج إلي فترة تأهيل تصل إلى شهرين قبل أن يعود للمشاركة في تدريبات الأهلي الجماعية.