لوكلير يحصد مركز الانطلاق الأول لسباق فرنسا لفورمولا-1

أحرز شارل لوكلير سائق فيراري مركز الانطلاق الأول لسباق جائزة فرنسا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1.
وتفوق لوكلير على الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول وحامل لقب بطولة العالم، خلال التجربة الرسمية لسباق فرنسا يوم السبت.
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وسجل لوكلير الفائز بلقب السباق الماضي في النمسا، أسرع لفة في دقيقة واحدة و872ر33 ثانية على مضمار بول ريكارد البالغ طوله 842ر5 كم.
وجاء فيرستابن في المركز الثاني بفارق 304ر0 ثانية خلف لوكلير، وحل زميله في ريد بول، سيرجيو بيريز في المركز الثالث.
ويبدأ الإسباني كارلوس ساينز السائق الآخر لفيراري السباق من الصف الأخير، بعد تجاوزه عدد مرات تغيير وحدة الطاقة المسموح به في الموسم.
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