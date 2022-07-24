هالاند يسجل هدفه الأول مع سيتي بعد 12 دقيقة فقط‭ ‬أمام بايرن

احتاج إرلينغ هالاند إلى 12 دقيقة فقط ليحرز هدفه الأول بقميص مانشستر سيتي ويقوده للفوز 1-صفر على بايرن ميونخ في مباراة ودية تضررت من سوء الأحوال الجوية في ويسكونسن بالولايات المتحدة ليلة الأحد.



وحول المهاجم النرويجي، المنضم من بروسيا دورتموند في صفقة ضخمة، تمريرة جاك غريليش العرضية إلى الشباك قرب المرمى.



وبعد الهدف توقفت المباراة بسبب الأمطار والعواصف في استاد لامبو فيلد مع إخلاء المدرجات ما عكر صفو نحو 80 ألف مشجع، خاصة بعد تأخير انطلاق اللقاء لمدة ربع ساعة.



وتقلص زمن اللقاء عشر دقائق بعد استئناف اللعب عقب توقف استمر 45 دقيقة، لكن دون تغيير في نتيجة المواجهة بين بطلي إنجلترا وألمانيا.

وبعد المباراة أشاد الإسباني بيب غوارديولا مدرب سيتي بقدرات ومهارات هالاند (22 عاما) لكنه أكد أن اللاعب الشاب لا يزال بحاجة لبعض الوقت للعودة لسابق تألقه ولياقته.

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وسيلتقي سيتي مع ليفربول بطل كأس إنجلترا في مباراة درع المجتمع يوم السبت وسيبدأ مسيرة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في ضيافة وست هام يونايتد اللندني في السابع من أغسطس المقبل.