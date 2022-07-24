هالاند يسجل هدفه الأول مع سيتي بعد 12 دقيقة فقط‭ ‬أمام بايرن

احتاج إرلينغ هالاند إلى 12 دقيقة فقط ليحرز هدفه الأول بقميص مانشستر سيتي ويقوده للفوز 1-صفر على بايرن ميونخ في مباراة ودية تضررت من سوء الأحوال الجوية في ويسكونسن بالولايات المتحدة ليلة الأحد.
وحول المهاجم النرويجي، المنضم من بروسيا دورتموند في صفقة ضخمة، تمريرة جاك غريليش العرضية إلى الشباك قرب المرمى.
وبعد الهدف توقفت المباراة بسبب الأمطار والعواصف في استاد لامبو فيلد مع إخلاء المدرجات ما عكر صفو نحو 80 ألف مشجع، خاصة بعد تأخير انطلاق اللقاء لمدة ربع ساعة.
وتقلص زمن اللقاء عشر دقائق بعد استئناف اللعب عقب توقف استمر 45 دقيقة، لكن دون تغيير في نتيجة المواجهة بين بطلي إنجلترا وألمانيا.
وبعد المباراة أشاد الإسباني بيب غوارديولا مدرب سيتي بقدرات ومهارات هالاند (22 عاما) لكنه أكد أن اللاعب الشاب لا يزال بحاجة لبعض الوقت للعودة لسابق تألقه ولياقته.
وسيلتقي سيتي مع ليفربول بطل كأس إنجلترا في مباراة درع المجتمع يوم السبت وسيبدأ مسيرة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في ضيافة وست هام يونايتد اللندني في السابع من أغسطس المقبل.
-
دي بروين يقود سيتي للفوز على أميركا دي مكسيكو بغياب هالاندقاد لاعب الوسط الدولي البلجيكي كيفن دي بروين فريقه مانشستر سيتي، بطل الدوري الانجليزي لكرة القدم، للفوز على أميركا دي مكسيكو المكسيكي 2-1 في مباراة ... رياضة
-
هالاند: دوري أبطال أوروبا مسابقتي المفضلةيأمل المهاجم الدولي الجديد لمانشستر سيتي، بطل إنجلترا لكرة القدم، النرويجي إرلينغ هالاند في أن يساعد فريقه على الفوز بمسابقة دوري أبطال أوروبا التي ... رياضة عالمية
-
ريال مدريد لم يفقد الأمل في "هالاند".. ويريد ضمه بعد عامينكشفت تقارير صحافية أن ريال مدريد لم يستسلم حول ضم المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند ووضع خطة لضمه عام 2024.وبات هالاند لاعبًا جديدًا في صفوف مانشستر ... رياضة