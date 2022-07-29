غوارديولا يعلن غياب مُدافعه عن بداية موسم سيتي لإصابته

يغيب المدافع الدولي الإسباني إيمريك لابورت عن بداية موسم مانشستر سيتي بطل إنجلترا في كرة القدم، بسبب خضوعه لجراحة في ركبته.

وكشف مدرب سيتي الإسباني بيب غوارديولا يوم الجمعة ان لابورت احتاج لجراحة، بعد معاناته من إصابة في الفترات الأخيرة من الموسم الماضي.

مادة اعلانية

أنهى ابن الثامنة والعشرين الموسم الماضي متألماً من إصابته، ورغم ذلك ساهم في إحراز سيتي لقبه الرابع في خمس سنوات ضمن البرميرليغ، بعد صراع محتدم مع ليفربول.

قال غوارديولا لمراسلين عن قلب دفاعه: لابورت مصاب. خضع لجراحة في ركبته بعد الموسم الماضي عندما خاض آخر مباراتين أو ثلاث وهو يعاني إصابة كبيرة. لقد قام بمجهود خارق.

تابع: حتى الآن، كان يقوم بعمل جيد، لكن عليك أن تكون حذراً بالنسبة للركبة. أعتقد أنه سيغيب في أغسطس وربما يبدأ موسمه معنا في سبتمبر.

وأضعفت إصابة لابورت وانتقال الظهير الأيسر ألكسندر زينتشنكو إلى أرسنال، الخيارات الدفاعية للمدرب الكاتالوني.

وارتبط اسم سيتي بضم ظهير أيسر برايتون مارك كوكوريا، لكن غوارديولا قال: هو لاعب في برايتون، ولا يمكنني قول أي شيء.

وأقرّ غوارديولا أن الجهة اليسرى من دفاعه ينبغي تعزيزها، علماَ أن البرتغالي جواو كانسيلو هو الوحيد المتاح له في هذه المنطقة: إذا كان ذلك ممكناً، نعم. وإذا لا، سنبقي ما لدينا.

ويلتقي سيتي مع ليفربول على درع المجتمع السبت في ملعب كينغ باور ستاديوم، في افتتاح تقليدي للموسم الإنجليزي. ويستهل رجال غوارديولا موسمهم في الدوري في 7 أغسطس على أرض وست هام.