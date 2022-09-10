الأهلي المصري يدعم هجومه بصفقة برازيلية

‬‬أعلن نادي بوليفار البوليفي عن انتقال مهاجمه البرازيلي برونو سافيو إلى الأهلي المصري يوم السبت.



وقال بوليفار عبر تويتر: نعلن انتقال برونو سافيو إلى الأهلي المصري، إنها فرصة رائعة بمسيرة برونو ونتمنى له النجاح الباهر في أحد أكبر أندية إفريقيا وسنحتفل بتطوره، شكرا على كل ما منحته للنادي.



وانضم سافيو (28 عاما) إلى بوليفار هذا العام قادما من غواراني البرازيلي.



ويسعى الأهلي، الذي عين السويسري مارسيلو كولر مدربا جديدا يوم الجمعة، لتعزيز صفوفه بعد خسارة لقبي الدوري والكأس المحليين لصالح غريمه الزمالك، كما خسر نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد البيضاوي المغربي في الموسم الماضي.

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