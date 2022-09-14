كلوب يسخر من مالك تشيلسي

لم تلق فكرة مالك تشيلسي تود بويلي بإقامة "مباراة كل النجوم" في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على غرار ما يحدث في الولايات المتحدة اهتماما كبيرا من يورغن كلوب مدرب ليفربول.



واقترح الأميركي بويلي، الذي قاد تحالفا استثماريا للاستحواذ على تشيلسي مقابل 4.25 مليار جنيه إسترليني (4.91 مليار دولار)، خلال مؤتمر في نيويورك إقامة مباراة بين نجوم أندية الشمال وأندية الجنوب لتحقيق إيرادات إضافية لكرة القدم الإنجليزية.



لكن كلوب قال إن الفكرة غير قابلة للتطبيق مستشهدا بجدول المباريات المزدحم بالفعل.



وقال كلوب بعد فوز فريقه على أياكس أمستردام في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء: لن ينتظر طويلا. عندما يجد موعدا لذلك يمكنه الاتصال بي. في المسابقات الرياضية الأميركية يحصل اللاعبون على فترات راحة تصل لأربعة أشهر، هل يريد إحضار فريق هارلم الاستعراضي أيضا؟



ويعتقد بويلي، الذي يملك حصصا في فريقي لوس أنجلوس ليكرز ولوس أنجلوس سباركس لكرة السلة، إن إقامة مباراة شبيهة بمباراة كل النجوم في دوري السلة الأميركي للمحترفين والتي تجمع بين لاعبين من القسم الشرقي ضد القسم الغربي في فبراير قد تلقى رواجا في بريطانيا.



وقال بويلي في مؤتمر في نيويورك يوم الثلاثاء: في النهاية أتمنى أن يستلهم الدوري الإنجليزي بعض الأفكار من المسابقات الرياضية الأميركية.



وأكمل: يتحدث الناس عن المزيد من الأموال لكرة القدم الإنجليزية. في مباراة كل النجوم بدوري البيسبول الأميركي هذا العام حققنا 200 مليون دولار من يومي الاثنين والثلاثاء. لذلك نعتقد أن بوسعنا إقامة مباراة لكل النجوم بين الشمال والجنوب لصالح الدوري الإنجليزي الممتاز.



ويتم اختيار طرفي مباراة كل النجوم في دوري السلة الأميركي للمحترفين بناء على تصويت الجماهير واللاعبين ووسائل الإعلام.



لكن كلوب يعتقد أن جماهير الدوري الإنجليزي الممتاز لن تعجبها هذه الفكرة.



وقال: ربما يستطيع (بويلي) شرح ذلك. لست متأكدا من آراء الناس. لاعبو مانشستر يونايتد وليفربول وإيفرتون جميعا. الشمال-الشرق أيضا وكذلك نيوكاسل.



وأتم: إنه ليس المنتخب الوطني. كل لاعبي لندن معا، أرسنال وتوتنهام (هوتسبير) هل قال ذلك حقا؟

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