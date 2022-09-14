"كابوس روسيا" يقلق تونس بعد إصابة المساكني

أثارت إصابة المهاجم يوسف المساكني يوم الثلاثاء على مستوى الركبة، خلال مشاركته مع فريقه العربي أمام أم صلال في الدوري القطري لكرة القدم، مخاوف تونس التي تستعد للمشاركة في مونديال قطر 2022.

وأصيب المساكني بركبته اليمنى في الدقيقة 60 من المواجهة، بعد تدخل من الخلف أسقطه أرضاً، فتلوى من الألم قبل أن ينهض ويضطر مدربه لاستبداله.

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يذكر أن المساكني (31 عاماً) غاب عن مونديال روسيا 2018، بسبب إصابة تعرض لها قبل النهائيات في الدوري القطري.

وكان اسم المساكني (17 هدفاً في 84 مباراة دولية) قد ورد الثلاثاء ضمن لائحة من 29 لاعباً أعلنها المدرب جلال القادري، لخوض وديتي جزر القمر والبرازيل في فرنسا في 22 و27 سبتمبر الجاري.

ولم يصدر النادي العربي أي بيان بشأن إصابة المساكني، وسط مخاوف جماهيرية من تكرار كابوس مونديال روسيا.

وحمل المساكني، الملقب بـ"النمس"، ألوان الملعب التونسي (2007) ثم الترجي بين 2008 و2013، قبل انتقاله إلى قطر حيث دافع عن ألوان الدحيل الذي أعاره إلى أويبن البلجيكي والعربي.

وتخوض تونس نهائيات كأس العالم في قطر نهاية السنة في مجموعة واحدة مع فرنسا حاملة اللقب والدنمارك وأستراليا، حيث تأمل في مشاركتها السادسة التأهل للمرة الأولى إلى الدور الثاني.