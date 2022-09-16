القبض على لاعبة باريس سان جيرمان مجدداً

كشف مكتب المدعي العام بمدينة فرساي الفرنسية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) يوم الجمعة أنه تم إلقاء القبض مجددا على أميناتا ديالو لاعبة باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم سابقا، بسبب مزاعم تورطها في الاعتداء على زميلتها السابقة خيرة حمراوي.

وجرى اقتياد ديالو صباح يوم الجمعة إلى السجن في إطار التحقيقات الجارية حول جريمة الاعتداء التي وقعت في نوفمبر 2021.

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وألقي القبض على ديالو في الشهر نفسه للاشتباه في أنها كانت المدبرة لجريمة الاعتداء، لكن أطلق سراحها بعد 36 ساعة لعدم توجيه اتهامات ضدها.

وأعلن محامي ديالو أن اللاعبة لم يكن لها علاقة بالحادث.

وألقي القبض يومي الأربعاء والخميس على أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم في الجريمة، حسب ما ذكرته صحيفة "ليكيب الفرنسية".