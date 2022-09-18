صلاح على رأس قائمة مصر لمباراتي النيجر وليبيريا

استدعى البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر لكرة القدم سبعة محترفين في تشكيلة ضمت 27 لاعبا لخوض مباراتين وديتين مع النيجر وليبيريا الأسبوع المقبل في استاد الإسكندرية.
وضمت التشكيلة القائد محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي ومصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي وأحمد حجازي مدافع الاتحاد السعودي وزميله بالفريق طارق حامد.
وفيما يلي التشكيلة:
حراسة المرمى: محمد الشناوي وأحمد الشناوي ومحمد صبحي.
مدافعون: كريم فؤاد وعمر جابر وعلي جبر وأحمد حجازي ومحمد عبد المنعم وأسامة جلال ومحمود حمدي "الونش" ومحمد حمدي وأحمد أبو الفتوح.
لاعبو الوسط: حمدي فتحي وطارق حامد وأيمن أشرف ومحمود حمادة وإمام عاشور وإسلام عيسى وأحمد سيد "زيزو" ومحمد إبراهيم.
مهاجمون: محمد صلاح وعبد الرحمن مجدي وأحمد حسن "كوكا" ومروان حمدي ومصطفى محمد وعمر مرموش ومحمود حسن "تريزيجيه".
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