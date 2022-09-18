صلاح على رأس قائمة مصر لمباراتي النيجر وليبيريا

روي فيتوريا: صلاح سيتواجد في معسكر منتخب مصر

أعلن البرتغالي روي فيتوريا، المدرب الجديد لمنتخب مصر، عن قائمة "الفراعنة" للمشاركة في المعسكر التدريبي بين 13 و27 سبتمبر المقبل والتي اقتصرت على ...