كابيلو يكشف: رونالدو رحل عن ريال مدريد بسبب "النساء"

كشف المدرب الإيطالي فابيو كابيلو عن شعوره "بالفخر" بعدما قرر بيع البرازيلي رونالدو عام 2007 حينما كان الأول على رأس القيادة الفنية لريال مدريد.

وقضى الفائز بالكرة الذهبية مرتين، 4 سنوات مع فريق العاصمة الإسبانية، قبل تولي كابيلو المسؤولية صيف 2006، لكن تواجده رفقة المدرب لم يدم طويلًا ورحل إلى ميلان الإيطالي عقب وصول كابيلو بأشهر.

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وقال كابيلو في تصريحات لصحيفة "A BOLA" البرتغالية: تولي مهمة تدريب ريال مدريد مسؤولية كبيرة، خلال ولايتي الثانية، قرار بيع رونالدو والتعاقد مع كاسانو ساهم في زيادة الروح التنافسية بالفريق.

وتابع: عوضنا التخلف بفارق 9 نقاط عن برشلونة قبل 10 مباريات من نهاية الموسم، مازلت فخورًا حتى الآن.

وأضاف: أتذكر حينما اتصل بي سيلفيو بيرلسكوني (رئيس ميلان) ليسأل عن حالة رونالدو، قلت له إنه لا يبذل جهدًا في التدريبات وأنه مغرم بالحفلات والنساء، في اليوم التالي رأيت عنوان الصحيفة: رونالدو في ميلانو، كان أمرًا مضحكًا.

وسجل الدولي البرازيلي 83 هدفًا خلال 127 مباراة بالدوري الإسباني، قبل أن يرحل إلى ميلان في يناير من عام 2007 مقابل 8 ملايين يورو، ودافع عن القميص الأحمر والأسود في 20 مباراة، سجل خلالها 9 أهداف وصنع 5 آخرين.