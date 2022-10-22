فيردناند يدافع عن زميله: لا يمكنك معاملة رونالدو هكذا

دافع ريو فيردناند مدافع مانشستر يونايتد عن زميله السابق كريستيانو رونالدو بعد موجة الانتقادات التي طالته مؤخرًا، مؤكدًا أن الدولي البرتغالي يستحق معاملة مختلفة وخاصة من مدربه الهولندي إريك تن هاغ.

وتم استبعاد رونالدو من مواجهة مانشستر يونايتد وتشيلسي وتغريمه مبلغ مالي كبير، بعد أن رفض الدخول كبديل خلال فوز فريقه على توتنهام وغادر الملعب قبل نهاية المبارة.

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وقال فيردناند لـ "بي تي سبورت": حينما تتعامل مع كريستيانو رونالدو، فإنه رونالدو، طريقة معاملته تختلف عن معاملة أي لاعب آخر، ربما هذه هي المرة الأولى يعامل فيها رونالدو بهذه الطريقة من مدربه.

وتابع: أنا لا أقول أن تصرفه كان صحيحًا، لكن دائمًا ما يوجد بعض اللاعبين الذين يحتاجون إلى تعامل خاص في قائمة الفريق.

وختم: إنه أفضل لاعب لمس الكرة مع ميسي.