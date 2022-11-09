نوير: أنا مستعد لكأس العالم

أكد الحارس مانويل نوير، قائد منتخب ألمانيا لكرة القدم، أنه لا يعرف القائمة الكاملة للفريق في نهائيات كأس العالم، التي تنطلق بقطر في 20 نوفمبر الجاري.

وشدد نوير على جاهزيته للمشاركة في كأس العالم، وهو الأمر الذي سيفتقده المهاجم لوكاس نميتشا، زميله في المنتخب الألماني، بالتأكيد.

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وأعلن نادي فولفسبورغ أن نميتشا تعرض لإصابة في وتر الرضفة بركبته اليمنى، خلال لقاء الفريق ضد بوروسيا دورتموند بالدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، يوم الثلاثاء، ليتأكد غيابه عن الملاعب لعدة أسابيع.

وكان نميتشا من بين المرشحين للتواجد ضمن قائمة المنتخب الألماني المؤلفة من 26 لاعبا، التي سيعلن عنها المدرب هانزي فليك، المدير الفني لمنتخب الماكينات، يوم الخميس لكن فرصه تراجعت بسبب المستوى الجيد لمهاجم بوروسيا دورتموند الشاب يوسف موكوكو ومهاجم فيردر بريمن نيكلاس فولكروغ.

يبدو أن موكوكو و فولكروغ مرشحان قويان للمشاركة في البطولة التي ستقام بين 20 نوفمبر و 18 ديسمبر في قطر، لكن حارس بايرن ميونخ نوير قال إنه حتى الآن لا يعرف التشكيلة الكاملة.

وصرح نوير: لم نتحدث أنا والمدرب عن التشكيلة الكاملة بعد ولكن كان هناك تبادل للحديث بالتأكيد.

وسينافس نوير (36عاما) في نهائيات كأس العالم للمرة الرابعة بعد أن شفي في نهاية الأسبوع الماضي من إصابة في الكتف تسببت في غيابه عن 7 مباريات مع فريقه بايرن ميونخ.

وأشار نوير: ألعب مرة أخرى في كأس العالم. أعلم أن كل شيء يسير على ما يرام. ليس لدي مشاكل. أنا واثق جدًا بشأن المشاركة في المونديال وأتطلع إلى المباريات القادمة.

كشف نوير أيضا أن المنتخب الألماني سيقوم بتكريم تيمو فيرنر، مهاجم فريق لايبزيغ الألماني، الذي يغيب عن منتخب ألمانيا في المونديال بسبب الإصابة.

وأكد نوير: أتوقع منا أن نفعل شيئًا معًا من أجل تيمو. الغياب عن المونديال أمر مرير جدًا، خاصة بالنسبة له.

وتابع: نريد أن نتحلى بالمرونة في الهجوم. تيمو لاعب مهم لديه السرعة ويمكنه الهروب من أي شخص في منطقة الجزاء. لقد كان لاعبا مهما أيضًا بالنسبة لنا. وغيابه مؤثر بالتأكيد.

ومن المقرر أن يخوض منتخب ألمانيا مباراة ودية ضد سلطنة عمان في 16 نوفمبر الجاري، قبل أن ويبدأ كأس العالم بعد 7 أيام بمواجهة منتخب اليابان، في المجموعة الخامسة التي تضم أيضا منتخبي إسبانيا وكوستاريكا.