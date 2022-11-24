لاعب منتخب قطر: نتائج المنتخبات العربية أثارت غيرتنا

كشف إسماعيل محمد لاعب وسط قطر، أن نتائج المنتخبات العربية في كأس العالم الحالية لكرة القدم أثارت غيرة لاعبي قطر قبل المواجهة المصيرية أمام السنغال يوم الجمعة.

وصعقت السعودية الجميع عندما قلبت تأخرها إلى فوز 2-1 على الأرجنتين في واحدة من أكبر مفاجآت كأس العالم، كما أنه الفوز الأبرز للعرب في البطولة منذ انتصار الجزائر 2-1 على ألمانيا الغربية في 1982.

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وانتزع المنتخبان التونسي والمغربي التعادل السلبي مع الدنمرك وكرواتيا على الترتيب.

وخسرت قطر 2-صفر أمام الإكوادور في افتتاح البطولة بعدما قدمت أداء مخيبا لتبدأ الجماهير في مغادرة الملعب قبل 20 دقيقة من النهاية مع فقدانها أمل العودة في المباراة.

وأبلغ اللاعب البالغ عمره 32 عاما مؤتمرا صحفيا يوم الخميس: بالتأكيد نتائج المنتخبات العربية أثارت غيرتنا وجعلتنا نريد تقديم أفضل ما لدينا بغض النظر عما يحدث خارج الملعب.

"المنتخب يحتاج إلى الجماهير الآن أكثر من أي وقت مضى، طوينا صفحة المباراة الماضية".

وأضاف: نحن واثقون من العودة إلى الطريق الصحيح وتقديم كل ما لدينا أمام السنغال.

وأشار محمد إلى أن المنتخب القطري بطل آسيا ما يزال يملك الفرصة للبقاء في البطولة لكن يجب عليه إثبات أنه المنتخب المعروف للجميع.

وتأمل قطر في تفادي أن تكون رابع دولة تستضيف النهائيات وتودع البطولة من الدور الأول بعد سويسرا 1954 وتشيلي 1962 وجنوب أفريقيا 2010.