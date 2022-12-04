مبابي يعتذر للصحافيين: الأمر ليس شخصي

اعتذر نجم المنتخب الفرنسي لكرة القدم كيليان مبابي للصحافيين عن عدم حضوره في المنتخب الصحفي السابق على هامش بطولة كأس العالم لكرة القدم مونديال فيفا قطر 2022.

كان مبابي قد اختير كأحسن لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام الدنمارك في لقاء الجولة الثانية ضمن المجموعة الرابعة في المونديال والتي انتهت بفوز فرنسا بهدفين مقابل هدف، وهو ما كان يعني ضرورة حضوره للمؤتمر الصحفي الدولي بعد المباراة لكنه لم يحضر.

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واختير مبابي(23 عاما) مجددا كأحسن لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام بولندا اليوم في ثمن نهائي البطولة، والتي انتهت بفوز فرنسا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقال نجم نادي باريس سان جيرمان يوم الأحد: لم يكن شيئا شخصيا. ليس لدي شيء ضد الصحفيين، أنا ببساطة أركز على كرة القدم؛ وعندما أفعل ذلك، فإنني أعمل على أفضل نحو. لهذا لم أقدم إليكم في المرة السابقة.

وردا على سؤال حول سبب حضوره المؤتمر عقب الفوز على بولندا، قال مبابي: سمعت أنه سيتم معاقبة الاتحاد(الفرنسي) إذا لم أحضر، مشيرا إلى أنه كان يريد في المرة السابقة أن "يدفع بنفسه، لكن الاتحاد تولى هذا الأمر".