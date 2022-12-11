رونالدو لم يغادر قطر حتى الآن

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غادر المنتخب البرتغالي لكرة القدم الدوحة عائدا إلى البرتغال بعدما ودع بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة حاليا بقطر.
وودع المنتخب البرتغالي منافسات بطولة كأس العالم "قطر 2022" عقب الخسارة أمام المنتخب المغربي صفر - 1 يوم السبت في دور الثمانية من البطولة.
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ولكن مجموعة مكونة من عشرة لاعبين بما فيهم النجم كريستيانو رونالدو، ظلوا مع عائلاتهم في قطر، وفقا لما أكده الاتحاد البرتغالي يوم الأحد.
وترك اللاعبون مقر إقامة المنتخب البرتغالي في الدوحة صباح اليوم، فيما توجهت بقية البعثة إلى المطار في الصباح.
كما ظل رافاييل غوريرو، لاعب فريق بوروسيا دورتموند، في قطر مثل رونالدو ولاعبين آخرين.
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