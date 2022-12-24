الأهلي يلتزم الصمت إزاء إصابة توفيق.. و"براءة" كهربا

لم يصدر الأهلي متصدر الدوري المصري الممتاز لكرة القدم أي تعليق رسمي بشأن حالة المدافع أكرم توفيق، رغم أن وسائل إعلام محلية تكهنت بتعرضه لإصابة خطيرة في الركبة خلال مران صباح يوم الجمعة.



وتضاربت الأنباء بشأن توفيق (25 عاما)، الذي يجيد اللعب في عدة مراكز بالدفاع وخط الوسط، وإن كان أصيب بقطع في الرباط الصليبي، ما يعني غيابه مجددا لعدة أشهر.



وذكر مصدر بالأهلي لرويترز رفض الكشف عن اسمه أن النادي أرسل تقارير طبية تخص توفيق إلى طبيب في النمسا قبل الإعلان رسميا عن حجم الإصابة.



وأصيب توفيق بقطع في الرباط الصليبي لكن في الساق الأخرى مع منتخب مصر خلال كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون في يناير الماضي، وعاد للعب قبل نحو شهرين وخاض 11 مباراة هذا الموسم مع الأهلي وسجل هدفا واحدا.



وكتب توفيق رسالة عبر انستغرام قال فيها إنه يتقبل "الابتلاء" دون توضيح الإصابة، لكنه نفى ما أثير حول تسبب زميله محمود عبد المنعم (كهربا) في الإصابة، مشيرا إلى عدم حدوث التحام بينهما في التدريب.

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