سالم يلاحق رقم السهلاوي في الديربي

تعد شباك نادي النصر الضحية المفضلة لدى سالم الدوسري نجم فريق الهلال، إذ سجل في شباك الأصفر العاصمي 9 أهداف في جميع البطولات كأكثر فريق هزّ شباكه في مسيرته.

ويستعد الدوسري لقيادة فريقه الهلال الذي يحل ضيفًا على النصر ضمن قمة منافسات الجولة العاشرة من دوري "روشن" للمحترفين على ملعب "مرسول بارك" مساء الاثنين.

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ويمتلك الدوسري في رصيده 9 أهداف في مرمى النصر بمختلف المسابقات، سجل منها 7 في مسابقة دوري المحترفين.

وخلال 25 مباراة خاضها سالم أمام النصر، تذوق الهلال الانتصار في 14 لقاء، وتعادل مرتين، وتعرض فريقه للهزيمة 9 مرات.

وبدأت قصة الدوسري مع شباك النصر في دوري المحترفين بالجولة الـ 10 لموسم 2011-2012، عندما سجل هدفه الأول في المباراة التي كسبها الهلال بنتيجة 3-0، وانتظر بعدها إلى موسم 2015-2016 ليسجل هدفين ذهابًا وإيابًا.

وفي موسم 2017-2018 رفع سالم رصيده بهدف رابع في الأسبوع الثامن، وفي مباراة الإياب بالموسم التالي سجل هدفه الخامس في النصر، قبل أن يضع هدفين في مباراة الانتصار بأربعة أهداف خلال إياب الموسم الماضي.

كما يملك النجم السعودي هدفا في شباك النصر بنصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021، وآخر في ربع نهائي كأس الملك 2021-2022.

وتفصل 4 أهداف فقط سالم الدوسري ليعادل رقم محمد السهلاوي نجم النصر السابق كأكثر من سجل أهدافًا في ديربي الرياض خلال فترة دوري المحترفين بـ11 هدفًا.