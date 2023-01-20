الأهلي يسعى لاستغلال حالة الزمالك وزيادة فارق النقاط بالدوري

يستقبل الزمالك نظيره الأهلي في ختام منافسات الجولة الـ14 من الدوري المصري مساء السبت على ملعب القاهرة الدولي.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة جمعها من 13 مباراة، بينما يأتي الزمالك رابعًا وفي جعبته 26 نقطة من العدد ذاته من المباريات.

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ولم يتلق الأهلي أي هزيمة بالبطولة حتى الآن إلى جانب فيوتشر، فاز بـ 9 مباريات وتعادل في 4 مناسبات، وعلى الجانب الآخر خسر الزمالك مرة وحيدة، متعادلًا 5 مرات وتذوق طعم الانتصار خلال 7 مواجهات.

ويعيش الأهلي حالة فنية مستقرة نسبيًا مقارنة بجاره، إذ فاز بـ 3 من آخر 4 مباريات، كان آخرها الانتصار على سموحة بثلاثة أهداف لهدف ووصوله إلى نهائي كأس مصر لمواجهة بيراميدز.

أما الزمالك فلم يحقق أي انتصار خلال العام الجديد، حيث يعود آخر فوز له على الإسماعيلي إلى ديسمبر الماضي، خسر بعدها من أسوان ثم تعادل مع الداخلية والاتحاد بالدوري، قبل أن يتلقى هزيمة من بيراميدز في نصف نهائي الكأس بركلات الترجيح.

ولن تكون تلك المواجهة الأولى بين الفريقين بالموسم الجديد، إذ حقق الأهلي انتصارًا بهدفين دون رد على غريمه بكأس السوبر المصري الذي أقيم بالعاصمة الإماراتية أبوظبي أكتوبر الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن مباراة الذهاب بالموسم الماضي انتهت بفوز عريض للأهلي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، بينما تعادل الفريقان بهدفين لمثلهما إيابًا.